«Автодор» планирует привлечь к развитию скоростных дорог японскую Marubeni Corp

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. / ТАСС /. Госкомпания «Автодор» и японская Marubeni Corporation подписали меморандум о взаимопонимании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом говорится в сообщении компаний.

В документе отмечается, что стороны заинтересованы в установлении долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в области обмена накопленным опытом и информацией, а также в решении актуальных проблем в дорожной отрасли.

Ранее в апреле этого года «Автодор» представил в Японии пять проектов: «Реконструкция автомобильной дороги М-1 „Беларусь“ на участке 33-84 км », «Строительство обхода Балашихи — Ногинска», «Дальнего западного обхода города Краснодар», «Соединительной автомобильной дороги от М-4 „Дон“ до аэропорта Домодедово , а также проект создания единого оператора ЦКАД. Как отмечали в компании, японские инвесторы заинтересованы в проектах, структурированных по схеме корпоративного государственно-частного партнерства.

Госкомпания „Автодор“ управляет крупными инфраструктурными проектами по созданию, развитию и эксплуатации сети скоростных автомагистралей. Компания эксплуатирует автомагистрали, скоростные автомобильные дороги и придорожную инфраструктуру.

Marubeni Corp является ведущим японским универсальным торговым домом, осуществляющим деятельность в различных отраслях, в том числе в транспортном секторе по всему миру. Корпорация имеет опыт работы в России по поставкам легковых автомобилей, тяжелой техники и специального оборудования.