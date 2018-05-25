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«Автодор» планирует привлечь к развитию скоростных дорог японскую Marubeni Corp
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«Автодор» планирует привлечь к развитию скоростных дорог японскую Marubeni Corp 

ТАСС 6 часов назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Госкомпания «Автодор» и японская Marubeni Corporation подписали меморандум о взаимопонимании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом говорится в сообщении компаний.
В документе отмечается, что стороны заинтересованы в установлении долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в области обмена накопленным опытом и информацией, а также в решении актуальных проблем в дорожной отрасли.
Ранее в апреле этого года «Автодор» представил в Японии пять проектов: «Реконструкция автомобильной дороги М-1 „Беларусь“ на участке 33-84 км », «Строительство обхода Балашихи — Ногинска», «Дальнего западного обхода города Краснодар», «Соединительной автомобильной дороги от М-4 „Дон“ до аэропорта Домодедово, а также проект создания единого оператора ЦКАД. Как отмечали в компании, японские инвесторы заинтересованы в проектах, структурированных по схеме корпоративного государственно-частного партнерства.
Госкомпания „Автодор“ управляет крупными инфраструктурными проектами по созданию, развитию и эксплуатации сети скоростных автомагистралей. Компания эксплуатирует автомагистрали, скоростные автомобильные дороги и придорожную инфраструктуру.
Marubeni Corp является ведущим японским универсальным торговым домом, осуществляющим деятельность в различных отраслях, в том числе в транспортном секторе по всему миру. Корпорация имеет опыт работы в России по поставкам легковых автомобилей, тяжелой техники и специального оборудования.
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