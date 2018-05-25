Электробусы российско-китайского производства появятся в Красноярском крае

В Красноярском крае наладят производство электрических автобусов. Соответствующее соглашение сегодня будет подписано с Хуньчуньской торгово‐экономической компанией (Китай), которая будет финансировать проект. Об этом сообщил портал Newslab.ru.

Производство планируют разместить в Сосновоборске и запустить к 2020 году. Собирать электробусы большой вместимости будут из китайских деталей, но для российского рынка.

«В перспективе здесь появится собственное литейное производство, на котором будут изготавливать алюминиевые панели, полы, ребра жесткости для этой техники», — рассказал президент Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты Рафаэль Шагеев

Сколько будет вложено в проект, и сколько машин планируется выпустить, пока не известно.