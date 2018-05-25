Активируйте выгоду! Специальные условия обслуживания от «Автономия» Volkswagen

Воспользуйтесь специальными условиями обслуживания от дилерского центра «Автономия» Volkswagen

Введите VIN и получите ваучер. Выберите удобную дату и время и запишитесь на визит в наш дилерский центр. Приезжайте на проверку Volkswagen по 12 сервисным пунктам за 1 999 рублей. Получите выгоду на оригинальные детали Volkswagen*.

Список проверок включает в себя:

Компьютерную диагностику электронных систем. Проверку уровней эксплуатационных жидкостей и плотности антифриза. Проверку освещения. Проверку системы охлаждения двигателя. Проверку системы отопления, системы кондиционирования и состояния салонного фильтра. Визуальную проверку тормозной системы. Проверку работы омывателей ветрового стекла и фар. Проверку состояния приводных ремней. Проверку свечей зажигания. Визуальный осмотр герметичности выхлопной системы. Осмотр ветрового стекла и щёток стеклоочистителей. Проверку аккумуляторной батареи.

Узнайте подробности предложения у специалистов сервисного центра по телефону +7 (495) 256-24-58 или запишитесь на сервис online

Акции и специальные предложения

Официальный дилер Volkswagen «Автономия»

Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.

www.vw-autonomy.ru Специальное предложение действует в официальных дилерских центрах Volkswagen, участвующих в акции, для физических лиц до 31.08.2018 и распространяется на автомобили Volkswagen старше 3 лет. Ваучер предоставляет право на получение комплексного предложения по специальной цене в виде проведения проверки автомобиля по 12 пунктам и получения выгоды на оригинальные детали, кроме кузовных, необходимые для работ по устранению выявленных в ходе проверки неисправностей. Стоимость работ по проверке автомобиля, а также подробные условия акции необходимо уточнять у официальных дилеров Volkswagen, участвующих в акции.