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Стали известны сроки реконструкции Ташкентской от больницы Середавина до Стара-Загоры
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Стали известны сроки реконструкции Ташкентской от больницы Середавина до Стара-Загоры 

63.ru 7 часов назад
Фото: 63.ru
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области запланировало продолжение реконструкции улицы Ташкентской. Пока речь идет об участке от больницы Середавина до улицы Стара-Загора.
— Работы планируется провести в 2018–2019 годах, — сообщили в Минтрансе.
Представители ведомства напомнили, что реконструкцию участка улицы Ташкентской от больницы Середавина до Солнечной подрядчик завершил в 2017 году. Дорогу расширили с двух до четырех полос движения с разделительной полосой до 12 метров, а также провели благоустройство прилегающей территории с устройством пешеходной зоны и освещения. Правда, еще предстоит внести изменения. Скорректировать нужно будет примыкание дороги к трамвайным путям. Работы оплатят из городского бюджета.
А 24 мая для движения открыли путепровод на пересечении с улицей Демократической. Как сейчас выглядит мост, посмотрите в нашем репортаже. В эксплуатацию его введут после того, как снесут гаражи и достроят съезд (ближе к шинному центру Kolex).
Перспективную интенсивность движения по реконструированной Ташкентской оценивают в свыше 55000 машин в сутки.
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