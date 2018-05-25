Стали известны сроки реконструкции Ташкентской от больницы Середавина до Стара-Загоры

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области запланировало продолжение реконструкции улицы Ташкентской. Пока речь идет об участке от больницы Середавина до улицы Стара-Загора.

— Работы планируется провести в 2018–2019 годах, — сообщили в Минтрансе.

Представители ведомства напомнили, что реконструкцию участка улицы Ташкентской от больницы Середавина до Солнечной подрядчик завершил в 2017 году. Дорогу расширили с двух до четырех полос движения с разделительной полосой до 12 метров, а также провели благоустройство прилегающей территории с устройством пешеходной зоны и освещения. Правда, еще предстоит внести изменения. Скорректировать нужно будет примыкание дороги к трамвайным путям. Работы оплатят из городского бюджета.

А 24 мая для движения открыли путепровод на пересечении с улицей Демократической. Как сейчас выглядит мост, посмотрите в нашем репортаже. В эксплуатацию его введут после того, как снесут гаражи и достроят съезд (ближе к шинному центру Kolex).

Перспективную интенсивность движения по реконструированной Ташкентской оценивают в свыше 55000 машин в сутки.