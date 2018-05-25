В Петербурге кондукторы прочитали пассажирам «письмо Татьяны» 

В Санкт-Петербурге кондукторы автобуса прочитали пассажирам открывок из «Евгений Онегина».
27 мая, в День 315-летия Петербурга, на маршрут выйдет первый городской автобус, получивший имя литературного героя — Евгения Онегина. Его украсили сцены из бессмертного романа А. С. Пушкина. В преддверии праздника и появления нового автобуса, кондукторы прочитали один из самых известных отрывков романа — письмо Татьяны.
«На бортах автобуса — Татьяна, пишущая письмо, Онегин и Ленский, застывшие с дуэльными пистолетами, последнее свидание героев в Петербурге», — объяснили в транспортной компании.
Рядом с рисунками размещены цитаты, известные каждому со школьной скамьи. Дизайн, рисунки и цитаты написаны почерком, напоминающим пушкинский.
Автобус будет курсировать по маршруту № 49, пролегающему по центру Петербурга — Садовой улице, Невскому проспекту, наб. Лебяжьей канавки, Троицкому мосту.