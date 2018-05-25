Ещё
В Петербурге кондукторы прочитали пассажирам «письмо Татьяны»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге кондукторы прочитали пассажирам «письмо Татьяны» 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге кондукторы автобуса прочитали пассажирам открывок из «Евгений Онегина».
27 мая, в День 315-летия Петербурга, на маршрут выйдет первый городской автобус, получивший имя литературного героя — Евгения Онегина. Его украсили сцены из бессмертного романа А. С. Пушкина. В преддверии праздника и появления нового автобуса, кондукторы прочитали один из самых известных отрывков романа — письмо Татьяны.
«На бортах автобуса — Татьяна, пишущая письмо, Онегин и Ленский, застывшие с дуэльными пистолетами, последнее свидание героев в Петербурге», — объяснили в транспортной компании.
Рядом с рисунками размещены цитаты, известные каждому со школьной скамьи. Дизайн, рисунки и цитаты написаны почерком, напоминающим пушкинский.
Автобус будет курсировать по маршруту № 49, пролегающему по центру Петербурга — Садовой улице, Невскому проспекту, наб. Лебяжьей канавки, Троицкому мосту.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Стало известно, где в Петербурге чаще всего прорывает трубы В отпуск на новом ŠKODA RAPID вместе с WAGNER! На Ириновском проспекте проложат пути для трамвая «Чижик»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги94
Toyota назвала российские цены на новый кроссовер C-HR
Volkswagen будет собирать в Калуге «интересную модель»1
Рассекречены цены нового кроссовера Toyota для России
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП30
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение