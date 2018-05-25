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Великолукская прокуратура проверяет дороги, ведущие к детсадам
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Великолукская прокуратура проверяет дороги, ведущие к детсадам 

АиФ Северо-запад 6 часов назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокуратура города Великие Луки провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
Выяснилось, что на участках дорог на улицах Печорской и Полиграфистов в г. Великие Луки, где расположены здания МБДОУ «Детский сад №4 „Журавлик“, отсутствуют искусственные неровности, на участке дороги на улице Печорской не установлен дорожный знак „Дети“. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
В этой связи прокурор города Великие Луки обратился в суд с иском к органу местного самоуправления городского округа с требованием устранения выявленных нарушений закона.
Требования прокурора судом удовлетворены, на администрацию города возложены соответствующие обязанности.
Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре города Великие Луки.
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