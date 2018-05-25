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Ревва и Галустян прокатились по Ростову на английском автобусе и придумали имя Левбердону
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Ревва и Галустян прокатились по Ростову на английском автобусе и придумали имя Левбердону 

161.ru 6 часов назад
Фото: 161.ru
Популярные актеры и шоумены, резиденты Comedy Club Александр Ревва и Михаил Галустян на днях побывали в донской столице. Здесь они представили новое шоу и познакомились с достопримечательностями города. Видео со своими похождениями актеры опубликовали в Сети.
На кадрах видеозаписи видно, что Галустян и Ревва беззаботно и удобно расположились на заднем сидении автомобиля. Довольный Галустян напевает, что они приехали в Ростов-на-Дону. А Ревва голосом своего альтер-эго Артура Пирожкова называет Левбердон Иосифом Виссарионовичем.
Затем место действия переносится в английский двухэтажный автобус, колесящий по улицам донской столицы.
— Ребята, смотрите, где я нахожусь. Это же замечательный английский праворукий автобус. Он на улице, — восторженно заявляет Галустян.
Шоу комиков прошло 23 мая. В своем аккаунте в соцсетях Александр Ревва поблагодарил ростовчан за концерт и назвал его душевным.
Публикация от Ревва Александр (@arthurpirozhkov) 24 Май 2018 в 5:50 PDT
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