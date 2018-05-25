В отпуск на новом ŠKODA RAPID вместе с WAGNER!

В преддверии отпуска не каждый решится на покупку нового автомобиля, но, возможно, именно он станет незаменимым другом в дальнем путешествии! Сменяющие друг друга горизонты и летние пейзажи приятнее наблюдать в комфортном микроклимате и под любимые музыкальные хиты. С майским предложением хватит и на отпуск и на новый ŠKODA RAPID! Автомобиль с подогревом сидений, мультимедиа системой, кондиционером, и третьим годом гарантии от 700 000 рублей с летним пакетом опций в подарок! (Минимальная цена действительна при покупке автомобиля ŠKODA RAPID в комплектации Active 1.6 с механической коробкой передач).

Цены действительны во всех трех дилерских центрах в разных районах Санкт-Петербурга. Кроме того, все клиенты официальных дилеров группы WAGNER становятся участниками программы лояльности, и получают возможность пользоваться многочисленными акционными предложениями на услуги и сервис в дилерских центрах, приобретать аксессуары, фирменную сувенирную продукцию и запасные детали по особым ценам.

Акция действует до 31 мая 2018 года.

Подробнее об акционных предложения на сайте: http://www.skoda-wagner.ru.