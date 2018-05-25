В Прикамье жители жалуются в соцсетях на опасный мост 

Жители деревни Екимята в Краснокамском районе жалуются в соцсетях на опасный мост, проложенный в деревне через небольшой овраг. Они опубликовали фото съезжающих в речку плит и подписали: «Администрация Стряпунинского поселения ждет трагедии. Этот мост „отремонтировали“ летом 2017 года, но не прошло и года, как все провалилось, страшно по нему ходить, а не то что ездить. А больше проезда по деревне нет. В декабре из-за того, что не было проезда, сгорели люди».
В администрации Стряпунинского поселения, куда мы обратились с этим вопросом, говорят, что мост этот неофициальный, что есть нормальная дорога вокруг деревни, а жители, чтобы срезать путь, сами построили этот мост несколько лет назад.
«Я работаю 20 лет, мост появился лет пять назад, — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» глава поселения Юрий Иванов. — Жители сделали его через овраг самостоятельно, чтобы срезать путь, и моста этого нет ни на одной карте. В прошлом году у нас была возможность, и мы помогли его подремонтировать: положили две плиты, но средств на его дальнейшее содержание у нас не заложено».