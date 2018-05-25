В Прикамье жители жалуются в соцсетях на опасный мост

Жители деревни Екимята в Краснокамском районе жалуются в соцсетях на опасный мост, проложенный в деревне через небольшой овраг. Они опубликовали фото съезжающих в речку плит и подписали: «Администрация Стряпунинского поселения ждет трагедии. Этот мост „отремонтировали“ летом 2017 года, но не прошло и года, как все провалилось, страшно по нему ходить, а не то что ездить. А больше проезда по деревне нет. В декабре из-за того, что не было проезда, сгорели люди».

В администрации Стряпунинского поселения, куда мы обратились с этим вопросом, говорят, что мост этот неофициальный, что есть нормальная дорога вокруг деревни, а жители, чтобы срезать путь, сами построили этот мост несколько лет назад.