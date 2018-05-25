На кемеровских дорогах появились новые камеры фото— и видеофиксации

В областном центре установили новые камеры фото— и видеофиксации.

По сообщению пресс-службы городской администрации, сейчас в областном центре зафиксировано 17 аварийно-опасных участков дорожной сети. По сравнению с 2017 годом их количество сократилось на 9.

Новое устройство фото— и видеофиксации появилось на улице Терешковой, 41, возле бизнес-центр «Сити Плаза». Также там установят знаки, ограничивающие скорость до 40 км/ч. Еще один прибор появился на проспекте Шахтеров, 59А, у нерегулируемого пешеходного перехода, там также будет ограничена скорость движения до 40 км/ч. В 2018 году по федеральному проекту планируется установить еще 10 приборов автоматической фото— и видеофиксации. Сейчас в городе работают 52 комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД.