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В воскресенье 27 мая в Зеленограде будет ограничено движение
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В воскресенье 27 мая в Зеленограде будет ограничено движение 

Префектура Зеленоградского административного округа 5 часов назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В связи с проведением 27 мая религиозных мероприятий, посвященных празднованию дня Святой Троицы, в Зеленограде будет ограничено движение. Об этом сообщили в отдельной роте ДПС ГИБДД округа.
Так, будет ограничена парковка транспорта на Филаретовской улице, на Никольском проезде и Панфиловском проспекте, напротив действующих храмов.
Помимо этого, будет ограничен въезд на кладбища Зеленограда: Центральное, Северное и Западное.
В дорожной полиции просят автовладельцев заранее спланировать маршруты передвижения и проявить понимание.
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