В воскресенье 27 мая в Зеленограде будет ограничено движение

В связи с проведением 27 мая религиозных мероприятий, посвященных празднованию дня Святой Троицы, в Зеленограде будет ограничено движение. Об этом сообщили в отдельной роте ДПС ГИБДД округа.

Так, будет ограничена парковка транспорта на Филаретовской улице, на Никольском проезде и Панфиловском проспекте, напротив действующих храмов.

Помимо этого, будет ограничен въезд на кладбища Зеленограда: Центральное, Северное и Западное.