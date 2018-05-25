В воскресенье 27 мая в Зеленограде будет ограничено движение 

В связи с проведением 27 мая религиозных мероприятий, посвященных празднованию дня Святой Троицы, в Зеленограде будет ограничено движение. Об этом сообщили в отдельной роте ДПС ГИБДД округа.
Так, будет ограничена парковка транспорта на Филаретовской улице, на Никольском проезде и Панфиловском проспекте, напротив действующих храмов.
Помимо этого, будет ограничен въезд на кладбища Зеленограда: Центральное, Северное и Западное.
В дорожной полиции просят автовладельцев заранее спланировать маршруты передвижения и проявить понимание.