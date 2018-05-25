На Дону подросток утонул, пытаясь вытащить из реки поплавок

В Сальском районе на рыбалке произошла трагедия — погиб 17-летний местный житель. Иван и его младший приятель отправились на водоем. Парни закинули удочки и стали ждать поклевку. В какой-то момент у Вани оторвалась леска с поплавком. Подросток прыгнул за ним в воду. Выбраться на берег он уже не смог. Юноша начал тонуть. Его 12-летний приятель попытался вытащить друга из воды, но у школьника не хватил сил.

Следком начал проверку по факту гибели подростка.

— Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, — прокомментировала старший помощник руководителя СК по Ростовской области по взаимодействие со СМИ Галина Гагалаева

Этой весной вода уже унесла жизнь восьмилетней школьницы. Трагедия произошла на реке Сал в Семикаракорском районе. Девочка без разрешения родителей пошла купаться, нырнула с мостика в речку, и ее унесло течением.