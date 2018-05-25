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Самые страшные мосты мира
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Самые страшные мосты мира 

Trendymen 5 часов назад
Фото: Trendymen
От невероятно сложных инженерных сооружений из бетона и стали до самодельных подвесных конструкций, которые шатаются даже под легким дуновением ветерка: чтобы пройтись по этим мостам нужно собрать в кулак всю свою силу воли.
Мост Кешва Чака был построен еще во времена существования империи инков. Путешественники специально приезжают сюда со всего мира, но на сам мост отваживаются ступить немногие.
Самый длинный мост в мире построен в Китае. Он соединяется сразу три города: Макао, Чжухай и Гонконг. Само собой, при его строительстве безопасности уделялось немало внимания, но согласитесь, поездка на 55 километров над океаном в любом случае выглядит довольно опасной.
Швейцарский Триф-Бридж построен на самой вершине альпийских гор. Отсюда открываются невероятные виды, но смельчаков с фотоаппаратами можно пересчитать по пальцам.
Опасными бывают не только мосты, но и дороги. Вот, к примеру, трассы, которые будто патрулирует сама смерть.
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