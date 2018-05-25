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УФАС отменило результаты пяти аукционов на ремонт дорог в Кунгурском районе
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УФАС отменило результаты пяти аукционов на ремонт дорог в Кунгурском районе 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Аукционы касались участков дорог «Кыласово-Кочебахтино», «Пермь-Екатеринбург»-Кыласово, дороги по ул. Центральной в деревне Поповка и по ул. Полевая в поселке Комсомольский. Общая сумма аукционов составила около 32 млн рублей. Заказчик аукциона — управление развития инфраструктуры Кунгурского района.
Комиссия регионального УФАС установила, что чиновники предъявили излишние требования к составу заявок. «В первой части заявки требовалось указать исключительно конкретные значения показателей, без возможности указания диапазонных значений, которые не известны и не могут быть известны без проведения лабораторных испытаний. К примеру, заказчик требовал указать конкретное значение содержания в составе смеси зерен песка крупностью свыше 5 мм, удельный коэффициент световозвращения дорожных знаков и т.д.», — разъяснила начальник отдела контроля закупок УФАС по Пермскому краю Ольга Андрианова.
Злоупотребление привело к тому, что в торгах участвовала только одна организация, которая и победила. Антимонопольщики же установили нарушения закона о закупках.
Результаты аукционов были отменены. Виновные в нарушениях чиновники администрации района будут привлечены к административной ответственности.
Фото: Pixabay.com
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