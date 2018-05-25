Пензенским автомобилистам напомнили о перекрытии дорог на Окружной 27 мая

В Пензе в связи с празднованием Дня Святой Троицы, 27 мая, и посещением пензенцами городских кладбищ, внесены изменения в схему организации дорожного движения на период проведения спортивно-массового мероприятия, посвященного единому Дню велопарадов в России и кросса «Зеленый марафон».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, разработанная схема предусматривает прекращение движения транспорта с 08.00 до 13.30 27 мая на участках автомобильных дорог:

— по ул. Окружная от ул. Курская до ул. Попова (кроме транспорта общего пользования до 09-30 час.);

— по автомобильной дороге-дублеру ул. Окружная от автомобильной дороги, ведущей в село Малая Валяевка до ул. Окружная;

— по ул. Зеленодольская от автомобильной дороги-дублера ул. Окружная до ул. Окружная.

Кроме того, изменится схема движения городских автобусов и троллейбусов с 08.00 до 13.30.