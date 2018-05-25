Ещё
Пензенским автомобилистам напомнили о перекрытии дорог на Окружной 27 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пензенским автомобилистам напомнили о перекрытии дорог на Окружной 27 мая 

PNZdrive 5 часов назад
Фото: PNZdrive
В Пензе в связи с празднованием Дня Святой Троицы, 27 мая, и посещением пензенцами городских кладбищ, внесены изменения в схему организации дорожного движения на период проведения спортивно-массового мероприятия, посвященного единому Дню велопарадов в России и кросса «Зеленый марафон».
Как сообщает пресс-служба городской администрации, разработанная схема предусматривает прекращение движения транспорта с 08.00 до 13.30 27 мая на участках автомобильных дорог:
— по ул. Окружная от ул. Курская до ул. Попова (кроме транспорта общего пользования до 09-30 час.);
— по автомобильной дороге-дублеру ул. Окружная от автомобильной дороги, ведущей в село Малая Валяевка до ул. Окружная;
— по ул. Зеленодольская от автомобильной дороги-дублера ул. Окружная до ул. Окружная.
Кроме того, изменится схема движения городских автобусов и троллейбусов с 08.00 до 13.30.
Так, микроавтобус № 93 будет поедет до ост. «По требованию» (автодорога от ул. Окружной до Ленинского Мехлесхоз); — движение маршруток №33 будет ограничено до перекрестка ул. Окружная — Фридриха Энгельса».
PNZdrive: последние новости
В Терновку - только на вертолете! Пензенцы делятся фото многокилометровых пробок Пензячка отсудила 300 тыс. руб. из-за травм при высадке из поезда «Махачкала-Москва» В Пензе «шутники» закрашивают дорожные знаки ограничения скорости
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги94
Toyota назвала российские цены на новый кроссовер C-HR
Volkswagen будет собирать в Калуге «интересную модель»1
Рассекречены цены нового кроссовера Toyota для России
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП30
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение