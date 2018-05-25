Беспилотный «КАМАЗ» будет возить гостей ЧМ-2018 в Казани

По словам гендиректора компании Сергея Когогина, после мундиаля автомобили без водителя будут работать в аэропорту Набережных Челнов.

Во время чемпионата мира по футболу «КАМАЗ» намерен презентовать в Казани свою новую разработку — пассажирский беспилотник, заявил Когогин.

«У нас есть проект «Шаттл», это 12-местный пассажирский автомобиль. В этом году мы намерены продемонстрировать его в Казани во время чемпионата мира по футболу. Он будет выполнять тестовые маршруты. После ЧМ-2018 мы намерены поставить его в Набережные Челны, в аэропорт «Бегишево», чтобы он обслуживал перевозку пассажиров между самолетами и аэропортом», — рассказал гендиректор «КАМАЗа».

При это он уточнил, что говорить о выходе таких машин на дороги общего пользования в России пока рано по причине отсутствия нормативной базы.

«Пока она не будет сформирована и принята в нашей стране, полностью беспилотный транспорт может использоваться только на закрытых территориях», — отметил Когогин.

К числу других достижений своей компании он отнес также появление в линейке грузовиков премиальных моделей.

«Мы вышли в премиум-сегмент. Вместе с нашим ационером Daimler мы вывели продукцию, которая соответствует европейским стандартам. Это автомобили серии 5490, которые мы относим к четвертому поколению. У них кабина сделана по лицензии Daimler, коробки, мосты», — пояснил Когогин.

Это дало продукции «КАМАЗА» улучшенные свойства, добавил он. Так ресурс этих грузовиков стал больше миллиона километров, а межсервисный интервал поднялся до 80 тысяч километров, тогда как на старом модельном ряде он не превышал 30 тысяч.

Сейчас «КАМАЗ» работает над разработкой автомобилей пятого поколения, заметил Когогин. Этой осенью предприятие выпустит первую опытно-промышленную партию таких грузовиков.

«Там влияние нашего партнера Daimler меньше, тем не менее, эти машины по своим характеристикам еще на ступень выше», — поделился собеседник «Звезды».

Говоря об участии своей компании в Петербургском экономическом форуме, Когогин отметил, что во второй его день будет подписан специальный инвестиционный контракт.

«Для «КАМАЗа» основная тема ПМЭФ — специальный инвестиционный контракт между нами, федеральным правительством, а также региональными и муниципальными органами власти. Это дает нам уверенность в том, что мы, занимаясь серьезными инвестициями, получаем на десять лет стабильные условия ведения бизнеса», — заявил он.