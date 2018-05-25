«Звонил в скорую, но молчал»: как в пермском лесу умер молодой дальнобойщик из Екатеринбурга

Накануне в селе Таборы похоронили молодого дальнобойщика из Екатеринбурга Илью Лосимовича. Того самого, который пропал без вести в Пермском крае в начале марта. Тело парня обнаружили в середине мая, в лесной чащобе. Илья умер, лёжа в сугробе, в нескольких километрах от трассы Чернушка — Куеда, где оставил свой грузовик Mitsubishi Canter

Молодой человек работал водителем-экспедитором. Рано утром 2 марта он отправился из Екатеринбурга в Пермский край с грузом водки. Водитель должен был развезти товар по магазинам, но пропал во время поездки. Через несколько дней брошенный грузовичок нашли. Машина была занесена снегом, товар — не тронут.

Родственники погибшего сообщили, что судебно-медицинская экспертиза установила: Илья умер от переохлаждения. Смерть парня в МВД признали некриминальной. Однако в этой истории по-прежнему остаётся немало белых пятен. Например, совершенно непонятно, зачем водителю потребовалось уходить от трассы далеко в лес.

Тётя погибшего дальнобойщика Галина Красадымская рассказала некоторые подробности последней поездки Ильи. По её словам, дальнобойщик до последнего пытался позвать кого-нибудь на помощь, но его попытки были безрезультатны.

— Что же всё-таки произошло с Ильёй?

— Я бы хотела отметить, что наша семья никого не собирается обвинять в произошедшем. Но у нас нет полного понимания того, что случилось. Знаем, что он звонил в службу такси в Екатеринбург, но не мог объяснить, где находится. Ещё звонил в скорую, но молчал. Это было примерно в час ночи.

А потом по второй сим-карте «пробили», и выяснилось, что он звонил в единую дежурно-диспетчерскую службу МЧС утром в 6 часов, просил помочь, но говорил несвязно. Кроме того, его звонок поступил в Башкирию, поскольку там недалеко от границы. В Башкирии засекли, что человек находился в районе Чернушки, передали это сообщение туда. На этом всё. Молчание. Ни в скорую, ни в полицию далее не сообщили.

— Почему его речь была неразборчивой?

— До этого он разгружался в Куеде, но ему еще предстояла поездка до Чайковского. Однако туда он не поехал, развернулся обратно, потому что ему было плохо. Продавец сказал, что у водителя были красные глаза. Сосуды лопнули.

— Проблемы с сердцем?

— Вполне возможно. Проблемы со здоровьем у Ильи были, что уж говорить. У него часто была тахикардия, приступы. Алкоголя в крови не было.

— Почему он ушёл от машины в лес? На трассе было больше шансов, что кто-то поможет.

— Когда сделали техническую экспертизу, выяснилось, что у машины сломалось сцепление. Вероятно, он ушёл по накатанной снегоходами дороге в лес и потом потерял ориентиры. У нас был случай в районе, когда человек за сотни километров попросил помощи, и спасатели его обнаружили. У них же есть оборудование. А тут не смогли.

— Как велись поиски Ильи?

— Он пропал с 3 на 4 марта. Говорили, что от машины вели следы в лес, но потом якобы выводили обратно на дорогу. А 5-го числа был снегопад, и всё занесло. В лесу искали уже в апреле. Там были огромные сугробы, по пояс. Мы собрали у нас в Таборах поисковый отряд, 12 человек, много опытных охотников, глава района предоставил машину. Но была и путаница, везде писали, что нашли машину в 5 км от Куеды, а на самом деле оказалось 9–11 километров.

— Как думаете, почему в тот день он не сказал о плохом самочувствии кому-то из родственников?

— Он предупредил только хозяев груза о том, что возвращается обратно. Парень он был ответственный и очень близко принимал всё к сердцу.

На похоронах Ильи собрались многие его друзья. В Екатеринбурге он учился на музыканта. Долго играл в рок-группе.