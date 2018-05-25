Бесхозный «Мерседес» нашли во дворе на Северном бульваре 

Бесхозный автомобиль марки Mercedes обнаружили во дворе на Северном бульваре сотрудники районной управы. Обход территории Отрадного на предмет выявления брошенных машин проводился совместно с представителями окружной административно-технической инспекции и полицейскими. Об этом сообщил консультант отдела по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта управы района Евгений Зайцев.
— Брошенный Mercedes синего цвета с регистрационным знаком Е326УУ197RUS был обнаружен возле дома 9А по Северному бульвару, — уточнил Зайцев. — На машину наклеили предписание о необходимости привести ее в надлежащее состояние или произвести эвакуацию.
Если требования властей не будут выполнены, через некоторое время «железного коня» увезут на площадку временного хранения, а затем направят на утилизацию.
Напомним, если в вашем дворе в течение долгого времени находится ненужная хозяину машина, об этом необходимо сообщить в управу или на портал «Наш город». (вт)