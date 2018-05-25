Ещё
Бесхозный «Мерседес» нашли во дворе на Северном бульваре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бесхозный «Мерседес» нашли во дворе на Северном бульваре 

Управа района Отрадное 4 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
Бесхозный автомобиль марки Mercedes обнаружили во дворе на Северном бульваре сотрудники районной управы. Обход территории Отрадного на предмет выявления брошенных машин проводился совместно с представителями окружной административно-технической инспекции и полицейскими. Об этом сообщил консультант отдела по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта управы района Евгений Зайцев.
— Брошенный Mercedes синего цвета с регистрационным знаком Е326УУ197RUS был обнаружен возле дома 9А по Северному бульвару, — уточнил Зайцев. — На машину наклеили предписание о необходимости привести ее в надлежащее состояние или произвести эвакуацию.
Если требования властей не будут выполнены, через некоторое время «железного коня» увезут на площадку временного хранения, а затем направят на утилизацию.
Напомним, если в вашем дворе в течение долгого времени находится ненужная хозяину машина, об этом необходимо сообщить в управу или на портал «Наш город». (вт)
Управа района Отрадное: последние новости
В двух дворах Отрадного нашли бесхозные автомобили Брошенный в Сигнальном проезде ВАЗ могут отправить на утилизацию Очередную брошенную иномарку нашли во дворе на улице Бестужевых
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги94
Toyota назвала российские цены на новый кроссовер C-HR
Volkswagen будет собирать в Калуге «интересную модель»1
Рассекречены цены нового кроссовера Toyota для России
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП30
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение