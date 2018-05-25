Надышавшийся газом из баллончика мальчик умер в Ставрополье

13‐летний подросток надышался газом из баллончика и умер в реанимации. Это случилось в селе Александровском 23 мая, сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.

Вероятно, в качестве забавы трое подростков решили приобрести газовый баллончик в магазине. Во дворе дома они стали вдыхать газ. Один из мальчиков потерял сознание. Прохожие вызвали скорую и пострадавшего отвезли в реанимацию.

В этот же вечер несовершеннолетний скончался, не приходя в сознание. Смерть наступила из-за отравления опасным веществом. Сейчас проходит доследственная проверка по факту случившегося.

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