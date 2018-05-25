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В Зауралье рухнула опора ЛЭП вместе с электриком
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В Зауралье рухнула опора ЛЭП вместе с электриком 

Уралинформбюро 4 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Мужчину госпитализировали со множественными переломами и травмами в больницу Кургана.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе зауральского СУ СКР, трагедия произошла 24 мая. Бригада рабочих Белозерской РЭС филиала «Курганские электросети» проводила технические работы между селами Светлый Дол и Кирово. Здесь из-за непогоды оказалась повреждена линия электропередач. Когда электрик взобрался на одну из опор, чтобы приступить к ремонту, она упала.
Проводится проверка. Следователи выясняют, были ли соблюдены требования охраны труда и техника безопасности при выполнении работ.
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