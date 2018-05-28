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Благотворительный марафон «Бегущие сердца» в Москве собрал свыше 15 тысяч человек
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Благотворительный марафон «Бегущие сердца» в Москве собрал свыше 15 тысяч человек 

Авторадио 2 часа назад
Фото: mockwa.com
Участники зеленого марафона пожертвовали свыше 40 миллионов рублей в благотворительный фонд «Обнаженные сердца», специализирующийся на помощи детям с особенностями развития. Для бегунов было подготовлено три дистанции: 4,2, 10 и 21,1 километр. Для людей с ограниченными возможностями, пользующихся инвалидной коляской, проходил отдельный зачет на дистанции 10 километров. Все участники марафона на финише получили медаль. Марафон прошел в 56 городах России, а также в Казахстане и Белоруссии и собрал более 160 тысяч участников.
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