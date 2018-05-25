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Донорский марафон помог собрать более 1506 литров крови
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Донорский марафон помог собрать более 1506 литров крови 

РИА Новости 4 часа назад
В Москве продолжается донорский марафон «Достучаться до сердец». Благодаря ему с января 2018 года к участию в добровольных донорских акциях удалось привлечь свыше 4660 человек и собрать более 1506 литров крови, сообщает сайт Службы крови.
Особенное внимание организаторами марафона уделяется подготовке проводимых донорских акций, предоставлению будущим донорам полной и всесторонней информации об ответственной подготовке к донациям, важности регулярного участия в донорских акциях в соответствии с потребностями Службы крови.
"В марте и апреле 2018 года для московских школьников проводились интерактивные лекции о донорстве крови и ее компонентов, о донорстве костного мозга. В интерактивных лекциях приняло участие более 340 столичных старшеклассников и их педагоги", — рассказала директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации Елена Стефанюк.
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