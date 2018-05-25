Донорский марафон помог собрать более 1506 литров крови

В Москве продолжается донорский марафон «Достучаться до сердец». Благодаря ему с января 2018 года к участию в добровольных донорских акциях удалось привлечь свыше 4660 человек и собрать более 1506 литров крови, сообщает сайт Службы крови.

Особенное внимание организаторами марафона уделяется подготовке проводимых донорских акций, предоставлению будущим донорам полной и всесторонней информации об ответственной подготовке к донациям, важности регулярного участия в донорских акциях в соответствии с потребностями Службы крови.