Следователи выясняют, почему столб в Белозерском районе упал вместе с электротехником

Когда мужчина поправится, его тоже опросят следователи

Накануне в следственные органы СКР по Курганской области поступило сообщение о тяжелом травмировании электротехника при падении в Белозерском районе. По первоначальной информации бригада рабочих Белозерской РЭС филиала «Курганские электросети» проводила технические работы между селом Светлый Дол и селом Кирово — линии электропередач были повреждены из-за сильных порывов ветра. После поднятия электротехника на верх опоры линии электропередач по неустановленным причинам столб упал.

— Со множественными переломами и травмами мужчина был госпитализирован в районную больницу, после чего для дальнейшего оказания медицинской помощи транспортирован в Курган. После стабилизации состояния он будет опрошен следователем, — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Курганской области.

По факту травмирования электротехника следственными органами проводится доследственная проверка.