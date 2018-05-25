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Следователи выясняют, почему столб в Белозерском районе упал вместе с электротехником
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Следователи выясняют, почему столб в Белозерском районе упал вместе с электротехником 

45.ru 3 часа назад
Фото: 45.ru
Когда мужчина поправится, его тоже опросят следователи
Накануне в следственные органы СКР по Курганской области поступило сообщение о тяжелом травмировании электротехника при падении в Белозерском районе. По первоначальной информации бригада рабочих Белозерской РЭС филиала «Курганские электросети» проводила технические работы между селом Светлый Дол и селом Кирово — линии электропередач были повреждены из-за сильных порывов ветра. После поднятия электротехника на верх опоры линии электропередач по неустановленным причинам столб упал.
— Со множественными переломами и травмами мужчина был госпитализирован в районную больницу, после чего для дальнейшего оказания медицинской помощи транспортирован в Курган. После стабилизации состояния он будет опрошен следователем, — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Курганской области.
По факту травмирования электротехника следственными органами проводится доследственная проверка.
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