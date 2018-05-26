В Белозерском районе электрик упал вместе со столбом

Шквалистый ветер и бушующая непогода принесли немало проблем жителям Зауралья. Деформированы крыши домов, теплицы, побит градом урожай и оборваны линии электропередач. Сотрудникам «Курганские электрические сети» прибавилось работы и не только.

Так, 24 мая, при ремонте линии между с. Светлый Дол и с. Кирово, рабочий рухнул на землю вместе со столбом. Мужчина получил многочисленные переломы и был доставлен сначала в Белозерскую районную больницу, а потом переведен в областной центр. По информации пресс-службы СУ СКР по Курганской области, состояние пострадавшего монтера, пока не позволяет его опросить.

Но, как только, это станет возможным, следователи его навестят. После беседы будет проведена проверка соблюдения техники безопасности и охраны труда, а также установлена степень тяжести нанесённого вреда здоровью.