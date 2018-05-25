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На кольце на Малышева установят новый светофор
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На кольце на Малышева установят новый светофор 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
На транспортном кольце по улице Малышева появится новый светофор. Об этом Е1.RU рассказали в администрации Екатеринбурга.
Светофор установят на съезде с кольца на улицу Карла Либкнехта со стороны Высоцкого. Как пояснили в мэрии, установка светофора позволит решить две проблемы.
Во-первых, пешеходы смогут безопасно переходить улицу Карла Либкнехта. Во-вторых, это увеличит пропускную способность, ведь сейчас из-за хаотичного движения пешеходов машинам приходится останавливаться.
Светофор планируют поставить в ближайшее время. Точная дата пока неизвестна.
Не так давно новый светофор поставили на Амундсена — Онуфриева и рядом с остановкой «Начдива Онуфриева».
Ранее мы публиковали список 16 перекрёстков Екатеринбурга, где отремонтируют светофоры.
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