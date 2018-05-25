На кольце на Малышева установят новый светофор

На транспортном кольце по улице Малышева появится новый светофор. Об этом Е1.RU рассказали в администрации Екатеринбурга.

Светофор установят на съезде с кольца на улицу Карла Либкнехта со стороны Высоцкого. Как пояснили в мэрии, установка светофора позволит решить две проблемы.

Во-первых, пешеходы смогут безопасно переходить улицу Карла Либкнехта. Во-вторых, это увеличит пропускную способность, ведь сейчас из-за хаотичного движения пешеходов машинам приходится останавливаться.

Светофор планируют поставить в ближайшее время. Точная дата пока неизвестна.

Не так давно новый светофор поставили на Амундсена — Онуфриева и рядом с остановкой «Начдива Онуфриева».

Ранее мы публиковали список 16 перекрёстков Екатеринбурга, где отремонтируют светофоры.