В Воронеже на 1,5 метра провалился асфальт

Автомобилистам следует быть осторожными в Коминтерновском районе. В очередной раз в Воронеже провалился асфальт — на этот раз огромная яма появилась у дома №1д по улице Сочинской в Коминтерновском районе. Фотографии с места событий появились в группе «Типичный Воронеж» в пятницу 25 мая. Судя по снимкам, длина ямы около 2 метров, а глубина составляет около 1-1,5 метров. Возможной причиной просадки грунта и разрушения дорожного полотна могла стать возросшая интенсивность движения большегрузного транспорта, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе водоканала.