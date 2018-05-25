Повторно замененная плитка на пешеходной зоне Саратова потрескалась

Порча брусчатки произошла из-за езды по ней грузовиков. Сообщение об этом появилось в социальной сети Facebook от журналиста Анны Недочетовой.

«Белая плитка — новая, три дня назад меняли. Рядом с белой соответственно были не треснутые плитки. Два дня назад меняли на Волжской саженцы. Вот результат, так сказать, на лицо. Это какой-то идиотизм, вам не кажется?» — справедливо возмущается жительница города.

Плитке нет совсем новая, а уже вся расколота. Жители города просят службы благоустройства учитывать грузопдъемность дорожного полотна.

Фото: Анна Недочетова