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Повторно замененная плитка на пешеходной зоне Саратова потрескалась
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Повторно замененная плитка на пешеходной зоне Саратова потрескалась 

Новости Саратова 3 часа назад
Фото: Новости Саратова
Порча брусчатки произошла из-за езды по ней грузовиков. Сообщение об этом появилось в социальной сети Facebook от журналиста Анны Недочетовой.
«Белая плитка — новая, три дня назад меняли. Рядом с белой соответственно были не треснутые плитки. Два дня назад меняли на Волжской саженцы. Вот результат, так сказать, на лицо. Это какой-то идиотизм, вам не кажется?» — справедливо возмущается жительница города.
Плитке нет совсем новая, а уже вся расколота. Жители города просят службы благоустройства учитывать грузопдъемность дорожного полотна.
Фото: Анна Недочетова
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