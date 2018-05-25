В Воронеже ездит LADA «Погремушечка»

Популярной автомодели АВТОВАЗа один из автовладельцев дал уменьшительно-ласкательное и в тоже время не особо лестное прозвище. Автолюбитель назвал свою Ладу "Погремушечкой".

Наверное с тех времен, как только первые автомодели тогда еще линейки ВАЗ стали сходить с конвейера, за ними в скорости закрепилась стереотипная характеристика низкокачественного автомобиля.

С тех пор отечественный автопроизводитель никак не может побороть это несправедливое клише. Сегодня АВТОВАЗ выпускает много новых по настоящему современных автомоделей.

Но автор прозвища считает, что видимо качество недостаточное. Погремушечка — значит гремит (издает посторонние звуки) во время движения.

Пользователи сети обсуждая снимок с надписью на багажнике, по разному реагировали на это прозвище.

Кто-то соглашался с такой характеристикой отечественных автомоделей, а кто-то возражал, мол как ухаживаешь, так и ездишь.