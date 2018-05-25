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В Воронеже ездит LADA «Погремушечка»
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В Воронеже ездит LADA «Погремушечка» 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Популярной автомодели АВТОВАЗа один из автовладельцев дал уменьшительно-ласкательное и в тоже время не особо лестное прозвище. Автолюбитель назвал свою Ладу "Погремушечкой".
Наверное с тех времен, как только первые автомодели тогда еще линейки ВАЗ стали сходить с конвейера, за ними в скорости закрепилась стереотипная характеристика низкокачественного автомобиля.
С тех пор отечественный автопроизводитель никак не может побороть это несправедливое клише. Сегодня АВТОВАЗ выпускает много новых по настоящему современных автомоделей.
Но автор прозвища считает, что видимо качество недостаточное. Погремушечка — значит гремит (издает посторонние звуки) во время движения.
Пользователи сети обсуждая снимок с надписью на багажнике, по разному реагировали на это прозвище.
Кто-то соглашался с такой характеристикой отечественных автомоделей, а кто-то возражал, мол как ухаживаешь, так и ездишь.
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