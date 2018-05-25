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Швейцарская компания Bucherer выпустила самый дорогой мотоцикл в мире
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Швейцарская компания Bucherer выпустила самый дорогой мотоцикл в мире 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
Компания Bucherer, специализирующаяся на продаже элитных часов, создала единственный в своем роде мотоцикл Harley-Davidson Blue Edition. От прочих роскошных кастомных байков его отличает прежде всего цена — $1,9 млн Но в комплекте идут фирменные наручные часы Carl F. Bucherer Patravi TravelTec II в особом исполнении, плюс кольцо с бриллиантом на 5,4 карат. Кстати, для часов на приборной панели мотоцикла есть свой футляр с механизмом подзавода. Работы по кастомизации байка проводила студия Bünderbike, которая взяла за основу известный мотоцикл Harley Softail Slim S, разобрала его по винтику и в течение 2500 часов заменила все детали на новые, дизайнерские версии. Из-за этого эксплуатационные качества машины отошли на второй план, уступив место новшествам, которые придумали швейцарцы.
Например, это первый мотоцикл в мире, двигатель которого имеет подсветку, чтобы владелец мог наблюдать за движением позолоченных частей распределительного вала через специальное окошко с бронестеклом. Рама хоть и сварная, но вы не найдете ни единого шва. Перед покраской на металл нанесли серебряную грунтовку, а поверх нее шесть слоев особой краски, чтобы добиться уникального оттенка синего цвета.
Большая часть внешних деталей мотоцикла имеет покрытие из розового серебра, элементы управления инкрустированы мелкими алмазами, все узлы собраны вручную. Даже полочки для ног и те с позолотой, поэтому трудно представить себе, что кто-то решится проехать на этом сверкающем чуде по городским лужам. Но, надо признать, и назначение Blue Edition совсем не в этом.
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