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Узбекистан намерен ужесточить борьбу с нарушениями правил дорожного движения
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Узбекистан намерен ужесточить борьбу с нарушениями правил дорожного движения 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Ташкент, 25 мая /Синьхуа/ — В Узбекистане до конца этого года планируется подготовить ужесточающий законопроект для борьбы с нарушителями правил дорожного движения. Об этом указано в постановлении правительства о мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения дорожной безопасности, сообщило сегодня информагентство «УзА».
Документ, в частности, введет административную ответственность за «дорожное хулиганство», несоблюдение культуры управления транспортным средством, а также усилит ответственность за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. —0—
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