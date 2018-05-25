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Мотовзвод ДПС УВД по СЗАО снова приступил к работе на дорогах округа и Митина
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Мотовзвод ДПС УВД по СЗАО снова приступил к работе на дорогах округа и Митина 

Управа района Митино 10 часов назад
Фото: Управа района Митино
Отдельный батальон дорожно-постовой службы государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве является самостоятельным структурным подразделением Управления внутренних дел и осуществляет в пределах своей компетенции функции по обеспечению безопасности дорожного движения на улицах и магистралях округа столицы.
В 2012 году в ОБ ДПС был создан мотовзвод. В связи с перегруженностью дорог автотранспортом, когда со всех сторон пробки и проезд служебной машины затрудняется, первыми на место происшествия подъезжают мотоциклы. Помимо этого мотовзвод постоянно присутствует на всех массовых мероприятиях, митингах, шествиях, где обеспечивает безопасность дорожного движения.
С окончанием зимы, весной на дорогах появляется все больше мотоциклистов, из-за этого с каждым годом у сотрудников всех мотовзводов Москвы появляется больше работы. Полицейские уделяют много времени подготовке к мотосезону на специально отведенной площадке, где они отрабатывают разные упражнения при управлении мотоциклом.
Как правило, в работе инспекторов используется тяжелый мотоцикл BMW, оборудованный всем необходимым уже на заводе в Германии. У данной модели есть ряд преимуществ, такие как проблесковые маячки, нет второго пассажирского сидения, потому что вместо него установлен багажник и боковые кофры, редуктор с укороченными передачами и многое другое. Несмотря на их вес, у этих «железных коней» достаточно мощности для преследования транспорта любого класса, а с учетом того, что в мотовзводе работают профессионалы, знающие свое дело, уйти от погони не удается никому.
— Благодаря профессиональной работе сотрудников мотовзвода на дорогах Северо-Западного административного округа столицы стало намного безопаснее, — отметили в пресс-службе УВД по СЗАО. (ср)
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