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Активируйте выгоду в «Автоцентр Сити — Каширка»
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Активируйте выгоду в «Автоцентр Сити — Каширка» 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Скоро лето, а это время для новых и увлекательных путешествий, ярких эмоций. А чтобы вы все смогли осуществить, ваш автомобиль должен быть в отличном техническом состоянии.
"Автоцентр Сити — Каширка" приглашает владельцев Volkswagen на комплексную проверку автомобиля по 12 пунктам всего за 1 999 рублей!
В проверку входит:
Компьютерная диагностика электронных системПроверка уровней эксплуатационных жидкостей и плотности антифризаПроверка освещенияПроверка системы охлаждения двигателяПроверка системы отопления, системы кондиционирования и состояния салонного фильтраВизуальная проверка тормозной системыПроверка работы омывателей ветрового стекла и фарПроверка состояния приводных ремнейПроверка свечей зажиганияВизуальный осмотр герметичности выхлопной системыОсмотр ветрового стекла и щёток стеклоочистителейПроверка аккумуляторной батареи
А активировать выгоду очень легко
Введите VIN на промо-сайте и получите ваучерВыберите удобную дату и время и запишитесь на визит в дилерский центр VolkswagenПриезжайте на проверку Volkswagen по 12 сервисным пунктам за 1999 рублейПолучите выгоду на оригинальные детали Volkswagen*
Начните проверку прямо сейчас: https://vw.avto-city.ru/owners/specials/activate-advantage/?back_url=~29x60&pl=Y  "Автоцентр Сити — Каширка"
Официальный дилер Volkswagen
Телефон: +7 (495) 741-45-45  Адрес: Москва, Внешняя сторона МКАД, 23 км  *Специальное предложение действует в официальных дилерских центрах Volkswagen, участвующих в акции, для физических лиц до 31.08.2018 и распространяется на автомобили Volkswagen старше 3 лет. Ваучер предоставляет право на получение комплексного предложения по специальной цене в виде проведения проверки автомобиля по 12 пунктам и получения выгоды на оригинальные детали, кроме кузовных, необходимые для работ по устранению выявленных в ходе проверки неисправностей. Стоимость работ по проверке автомобиля, а также подробные условия акции необходимо уточнять у официальных дилеров Volkswagen, участвующих в акции.
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