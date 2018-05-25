Капремонт дорог в Белгороде начали на 10 участках

В Белгороде дорожники начали капремонт на десяти улицах: Белгородского полка, Павлова, III-го Интернационала, Н. Чумичова, Попова, лейтенанта Мишенина, Радиальной, Везельской, 3-м Южном переулке, остановке на улице Сторожевой.

Напомним, к октябрю этого года в Белгороде капитально отремонтируют 40 улиц протяженностью в 25,5 км. На остальных участках планируется ямочный ремонт.

С 25 мая по 1 июня отремонтируют 1100 кв. метров дороги на улицах: Трунова, Некрасова, Коммунальной, Королева, 60 лет Октября, Щорса, Губкина, Б. Хмельницкого и нанесут 6450 кв. метров дорожной разметки на улицах: Студенческой, Дзгоева, Сторожевой, Садовой, проезде Автомобилистов и некоторых объездных дорогах.