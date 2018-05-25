Автобусные страсти: в переполненной маршрутке на уфимку с кулаками напал мужчина

В столице республики обычное утро буднего дня обернулось настоящей головной болью для местной жительницы. Ранний час, переполненная маршрутка — Виктория (имя изменено. — Прим. ред.) направлялась на работу в автобусе. Девушка, как и все, держалась за поручни. На светофорах и остановках пассажиры пытались поймать равновесие, порой задевая друг друга. Это и возмутило одного из мужчин.

— Меня задевали сзади люди, и я случайно касалась впереди стоящих. Но никак не ожидала, что пассажир так агрессивно к этому отнесется, — говорит Вика.

В какой-то момент мужчина, в обход словесный объяснений, со всей силы толкнул соседку локтем в живот.

— Он попал мне прямо в ребра. А на мои возмущения обернулся и стал избивать, — плачет девушка. — Свидетели происшествия не решились выручить меня, а только выкрикивали: «Успокойтесь уже!».

Когда маршрутка остановилась, девушка выбежала из автобуса. А пассажиры рассказали, что агрессивный тип уже и раньше проявлял свои недовольства тумаками, и вообще — он часто ездит этим маршрутом.

— Я сразу отправилась в полицию, написала заявление и сняла побои. Жутко болит рука, ребра, голова и скула. В автобус этот и вовсе садиться боюсь, а на работу ездить как-то надо, — продолжает Виктория.

По словам девушки, в полиции не дали гарантий, что поймают негодяя. Хотя пострадавшая даже успела его сфотографировать. И девушка переживает, что агрессивный пассажир так и останется безнаказанным.

МВД информацию об обращении подтвердили.

— Заявление к нам поступало. Мы уже начали проверку по факту случившегося, — рассказали в пресс-службе МВД.