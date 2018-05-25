Ещё
Автобусные страсти: в переполненной маршрутке на уфимку с кулаками напал мужчина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автобусные страсти: в переполненной маршрутке на уфимку с кулаками напал мужчина 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В столице республики обычное утро буднего дня обернулось настоящей головной болью для местной жительницы. Ранний час, переполненная маршрутка — Виктория (имя изменено. — Прим. ред.) направлялась на работу в автобусе. Девушка, как и все, держалась за поручни. На светофорах и остановках пассажиры пытались поймать равновесие, порой задевая друг друга. Это и возмутило одного из мужчин.
— Меня задевали сзади люди, и я случайно касалась впереди стоящих. Но никак не ожидала, что пассажир так агрессивно к этому отнесется, — говорит Вика.
В какой-то момент мужчина, в обход словесный объяснений, со всей силы толкнул соседку локтем в живот.
— Он попал мне прямо в ребра. А на мои возмущения обернулся и стал избивать, — плачет девушка. — Свидетели происшествия не решились выручить меня, а только выкрикивали: «Успокойтесь уже!».
Когда маршрутка остановилась, девушка выбежала из автобуса. А пассажиры рассказали, что агрессивный тип уже и раньше проявлял свои недовольства тумаками, и вообще — он часто ездит этим маршрутом.
— Я сразу отправилась в полицию, написала заявление и сняла побои. Жутко болит рука, ребра, голова и скула. В автобус этот и вовсе садиться боюсь, а на работу ездить как-то надо, — продолжает Виктория.
По словам девушки, в полиции не дали гарантий, что поймают негодяя. Хотя пострадавшая даже успела его сфотографировать. И девушка переживает, что агрессивный пассажир так и останется безнаказанным.
В МВД информацию об обращении подтвердили.
— Заявление к нам поступало. Мы уже начали проверку по факту случившегося, — рассказали в пресс-службе МВД.
ufa1.ru: последние новости
Школьница из Белорецка, пытавшаяся свести счеты с жизнью, пришла в себя в уфимской больнице Успел затормозить: в Башкирии машинист спас лежащего на путях школьника Уфимскому автосалону отказали в компенсации за затопленные во время аномального ливня машины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги94
Toyota назвала российские цены на новый кроссовер C-HR
Volkswagen будет собирать в Калуге «интересную модель»1
Рассекречены цены нового кроссовера Toyota для России
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП30
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение