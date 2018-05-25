Как из машины Барби сделали настоящего монстра

Что будет, если в девчачью машинку поставить мощный двигатель? Она все равно останется автомобилем Барби, только более брутальным.

Надо признать, новость о том, что кто-то поставил серьезный двигатель в ярко-розовый мини-автомобиль, звучит так же нелепо, как если бы Александр Панкратов-Черный снялся в фон Триеровской «Меланхолии» вместо Кирстен Данст. Однако парни с YouTube-канала Grind Hard Plumbing Co сделали тюнинг девчачьего «Мустанга», который раньше мог разогнаться только до 4 км/ч. Теперь эта розовая торпеда способна развить скорость до 70 км/ч! И выглядит аппарат тоже очень брутально: как будто Барби офигела и создала адскую машину для выживания в постапокалипсисе.

Увы, детям теперь нельзя садиться за ее руль. А ведь это пластиковое корыто было создано для того, чтобы девочки неспешно катались по двору.

Но довольно разговоров — самое время насладиться впечатляющими пейзажами, попавшими в видео тест-драйва.

https://youtu.be/HHnAjCb3Qfc