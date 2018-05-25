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Как из машины Барби сделали настоящего монстра
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Как из машины Барби сделали настоящего монстра 

BroDude 1 час назад
Фото: BroDude
Что будет, если в девчачью машинку поставить мощный двигатель? Она все равно останется автомобилем Барби, только более брутальным.
Надо признать, новость о том, что кто-то поставил серьезный двигатель в ярко-розовый мини-автомобиль, звучит так же нелепо, как если бы Александр Панкратов-Черный снялся в фон Триеровской «Меланхолии» вместо Кирстен Данст. Однако парни с YouTube-канала Grind Hard Plumbing Co сделали тюнинг девчачьего «Мустанга», который раньше мог разогнаться только до 4 км/ч. Теперь эта розовая торпеда способна развить скорость до 70 км/ч! И выглядит аппарат тоже очень брутально: как будто Барби офигела и создала адскую машину для выживания в постапокалипсисе.
Увы, детям теперь нельзя садиться за ее руль. А ведь это пластиковое корыто было создано для того, чтобы девочки неспешно катались по двору.
Но довольно разговоров — самое время насладиться впечатляющими пейзажами, попавшими в видео тест-драйва.
https://youtu.be/HHnAjCb3Qfc
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