Жители воронежского села пожаловались на ужасные дорожные условия

По словам людей, из-за плохой дороги к ним не может проехать даже скорая помощь.

В Воронежской области жители новоусманского села Рождественская Хава пожаловались на ужасные дорожные условия. Из-за того, что с осадками дороги превращается в одну большую грязевую ванну, обычные повседневные походы по делам превращаются для людей в суровое испытание. Об этом «Вести-Воронеж» рассказала наша читательница Татьяна. По словам женщины, наиболее остро проблема стоит на улице Воля, где она живёт. — Наша жизнь целиком и полностью зависит от этой дороги и погодных условий. Социальные службы не смогут своевременно прийти к нам на помощь, так как большую часть времени наша дорога в том состоянии, которое показано на видео. Улица наша многодетная, и детки не имеют возможности приходить в школу и сад опрятными. Много времени и сил затрачивается на преодоление пути до школы, — рассказывает Татьяна. На ролике, что прислала женщина, группа местных жителей демонстрирует, как трудно передвигаться по дороге в весенний период. Месиво грязи под ногами настолько плотное и вязкое, что без палки для опоры преодолеть этот дорожный ад и не упасть — сложно. В частности, у ребёнка Татьяны астма, поэтому её семье, вовсе, приходится снимать квартиру в городе, чтобы облегчить жизнь школьнику в получении образования. Ещё одна большая проблема людей, лишённых нормальной проезжей части — трудности с подъездом скорой помощи. — Нам приходится выносить, выводить больных до скорой помощи, которая ожидает нас наверху. Все дороги в селе в плачевном состоянии, — жалуется женщина. Местные жители уже обращались в главе Новоусманского района, говорит Татьяна. Им ответили, что село внесли в «долгосрочную программу до 2032 года», но в какую именно программу, и когда она начнёт работать — для людей осталось неясным.