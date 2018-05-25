Власти Самарской области рассчитывают на преемственность курса руководства «АвтоВАЗа»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. / ТАСС /. Власти Самарской области рассчитывают на преемственность курса будущего президента "АвтоВАЗа" Ива Каракатзаниса. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как сообщалось ранее, с 1 июня президентом «АвтоВАЗа» станет гендиректор Renault в Румынии Ив Каракатзанис. Нынешний глава автозавода Николя Мор , возглавлявший «АвтоВАЗ» с 2016 года, сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента Renault и руководителя по региону Евразия.

"Я очень высоко оцениваю деятельность г-на Мора на посту президента «АвтоВАЗа» и считаю, что его работа самым позитивным образом сказалась на деятельности предприятия. Те положительные изменения, которые произошли на «АвтоВАЗе» — это результат работы г-на Мора и его управленческой команды… Крайне важно, чтобы была обеспечена преемственность выработанных решений, и я рассчитываю, что эта преемственность будет", — сказал Азаров.

Глава региона напомнил, что в 2017 году «АвтоВАЗ» увеличил продажи автомобилей Lada на 17%, а доля Lada на российском рынке легковых автомобилей в 2017 году превысила 20%. По итогам I квартала 2018 года в России было реализовано более 79,1 тыс. автомобилей Lada, что на 28,8% выше аналогичного результата в январе — марте 2017 года.

"У меня есть большие надежды, что г-н Каракатзанис… продолжит этот крайне выверенный разумный подход, предусматривающий новые инженерные технологические решения, оптимальный набор моделей и очень внимательное отношение к трудовому коллективу", — отметил Азаров.

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост— агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.