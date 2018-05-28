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Пугающий эксперимент: штрафовать будут чаще и быстрее
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Пугающий эксперимент: штрафовать будут чаще и быстрее 

Рамблер 46 минут назад
Фото: MotorPage.ru
Россиян, управляющих автомобилями без полиса ОСАГО, будут ловить камеры. Об этом, как сообщает агентство городских новостей «Москва», заявил руководитель Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников.
По его словам, уже в ближайшее время автоматическая фиксация нарушений заработает в тестовом режиме на дорогах Москвы, а в скором времени — и на постоянной основе.
Черников отметил, что сначала для этого необходимо объединить базы данных ГИБДД и Российского союза автостраховщиков.
До тех пор, пока это не будет сделано, ездящие без ОСАГО москвичи в рамках пилотного проекта будут получать лишь уведомления о просрочке и необходимости продления полиса.
В середине апреля в МВД отмечали, что в 2017 году россиян на 40% чаще штрафовали за езду без ОСАГО, чем годом ранее. Автомобильный адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько объяснял происходящее более чем двукратным ростом средней цены страховки в течение последних нескольких лет, а также ухудшением самой «страховой услуги».
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