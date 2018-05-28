Пугающий эксперимент: штрафовать будут чаще и быстрее

Михаил Черников. Россиян, управляющих автомобилями без полиса ОСАГО, будут ловить камеры. Об этом, как сообщает агентство городских новостей «Москва», заявил руководитель Госавтоинспекции МВД России

По его словам, уже в ближайшее время автоматическая фиксация нарушений заработает в тестовом режиме на дорогах Москвы, а в скором времени — и на постоянной основе.

Черников отметил, что сначала для этого необходимо объединить базы данных ГИБДД и Российского союза автостраховщиков.

До тех пор, пока это не будет сделано, ездящие без ОСАГО москвичи в рамках пилотного проекта будут получать лишь уведомления о просрочке и необходимости продления полиса.