Volkswagen рассматривает возможность сборки новых моделей в Нижегородской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. / ТАСС /. Автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность локализации производства новых моделей автомобилей, в том числе грузовых, на территории Нижегородской области. Об этом в пятницу ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил врио губернатора Глеб Никитин

"Вчера в рамках форума мы беседовали с представителями компании Volkswagen, они выразили удовлетворение сотрудничеством с группой ГАЗ и заверили в продолжении работы в Нижегородской области. Причем с обсуждением проектов по локализации новых моделей, выходом на новые ниши и сегменты, такие как производство грузовых автомобилей. Мы эту тематику будем обсуждать в течение года, чтобы выйти на принятие решений на федеральном и региональном уровне в части специальных инвестиционных контрактов и других форм поддержки", — отметил Никитин.

Volkswagen и группа ГАЗ начали сотрудничество в 2011 году с подписания пятилетнего соглашения о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на Горьковском автозаводе. В рамках проекта на предприятии построены новые сборочный и кузовной цеха, модернизирован окрасочный цех, организовано производство компонентов для автомобилей. В 2017 году заключили еще одно соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на восемь лет.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.