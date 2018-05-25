Ещё
Volkswagen рассматривает возможность сборки новых моделей в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volkswagen рассматривает возможность сборки новых моделей в Нижегородской области 

ТАСС 38 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность локализации производства новых моделей автомобилей, в том числе грузовых, на территории Нижегородской области. Об этом в пятницу ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил врио губернатора Глеб Никитин.
"Вчера в рамках форума мы беседовали с представителями компании Volkswagen, они выразили удовлетворение сотрудничеством с группой ГАЗ и заверили в продолжении работы в Нижегородской области. Причем с обсуждением проектов по локализации новых моделей, выходом на новые ниши и сегменты, такие как производство грузовых автомобилей. Мы эту тематику будем обсуждать в течение года, чтобы выйти на принятие решений на федеральном и региональном уровне в части специальных инвестиционных контрактов и других форм поддержки", — отметил Никитин.
Volkswagen и группа ГАЗ начали сотрудничество в 2011 году с подписания пятилетнего соглашения о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на Горьковском автозаводе. В рамках проекта на предприятии построены новые сборочный и кузовной цеха, модернизирован окрасочный цех, организовано производство компонентов для автомобилей. В 2017 году заключили еще одно соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на восемь лет.
О форуме
Петербургский международный экономический форум проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
ТАСС: последние новости
"Автодор" планирует привлечь к развитию скоростных дорог японскую Marubeni Corp Васильев просит полицию Москвы проконтролировать ситуацию с избитым студентом из Дагестана Открывать колесо обозрения в Ярославле будут главы городов Золотого кольца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги94
Toyota назвала российские цены на новый кроссовер C-HR
Volkswagen будет собирать в Калуге «интересную модель»1
Рассекречены цены нового кроссовера Toyota для России
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП30
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение