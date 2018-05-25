Экстремальные выходные. Новоуренгойцы будут тонуть в сугробах и бороздить тундру

В субботу, 26 мая, состоится открытие и старт региональных соревнований внедорожных автомобилей «Весенняя распутица-2018». Состязания пройдут уже в 14 раз.

Экипажи внедорожников почти двое суток будут бороздить бездорожье тундры, тонуть в сугробах и пытаться найти выход из самых нестандартных ситуаций. Всё, что есть в арсенале участников — это полноприводный легковой автомобиль, навигаторы, маршрут с координаторами «точек», фотокамера, энтузиазм, азарт и огромное желание прийти к финишу первым, не жалея сил, нервов, иногда своих автомобилей. Такой экстрим стал настоящим образом жизни для некоторых автомобилистов. Многие из участников из года в год покоряют сложные маршруты, подготовленные организаторами, — сообщает информационно-аналитическое управление городской администрации.

Несмотря на то, что «точки» маршрута могут быть спрятаны далеко от места старта, полюбоваться зрелищностью соревнований приезжает немало болельщиков. Традиционно координаты старта — 781-782 км автодороги Новый Уренгой — поселок Пангоды. Очень интересно смотреть, как внедорожники утопают в снегу и грязи, пытаются выбраться из плена, преодолевают «полосу препятствий».

Регистрация участников, старт и открытие трассы состоится 26 мая с 09:00 до 11:30. Финиш трофи-ориентирования запланирован 27 мая в 8 утра. В 11:00 состоится закрытие соревнований, подведение итогов, награждение.