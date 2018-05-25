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Житель Воронежской области попал в реанимацию после укуса змеи
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Житель Воронежской области попал в реанимацию после укуса змеи 

Вести Воронеж 16 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Мужчина бил рептилию палкой. Житель Грибановского района попал в реанимацию после того, как его укусила змея. Мужчина сам проявил агрессию по отношению к рептилии — по словам очевидцев, он бил её палкой, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения в пятницу, 25 мая. Инцидент произошёл 15 мая. Родные доставили 37-летнего пострадавшего в районную больницу. Пока пациенту оказывали неотложную помощь, врачи связались с токсикологическим центром воронежской облбольницы №1. — Уже на следующий день пострадавшего перевели из реанимации в терапевтическое отделение. 18 мая мужчину выписали из Грибановской райбольницы, — рассказали в облздраве. Какая змея укусила грибановца, неизвестно. Очевидцы запомнили только цвет — чёрный. Не исключено, что это была гадюка. Первый инцидент со змеёй в 2018 году случился, когда те ещё не проснулись. Его спровоцировал сам пострадавший. Во время прогулки в Лисках в начале апреля 12-летний мальчик нашёл змею и намотал её на руку. Гадюка тут же укусила подростка. А в начале мая в Павловскую районную больницу попала 11-летняя девочка. Школьницу в селе Александровка укусила, предположительно, змея-медянка. У девочки сильно распух палец. После чего её родители обратились к врачам: ребёнка сначала положили в реанимацию, но потом перевел в общую палату. Екатерина Трещикова
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