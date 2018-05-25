Житель Воронежской области попал в реанимацию после укуса змеи 

Вести Воронеж: последние новости

В Воронеже на 1,5 метра провалился асфальт

Прокуратура потребовала от властей Воронежа разобраться с пробками на улице Шишкова

Воронежцы даже через суд не смогли добиться обустройства дороги у своих дачных участков