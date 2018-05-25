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На границе с Воронежской областью задержали тонну санкционного сала
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На границе с Воронежской областью задержали тонну санкционного сала 

Вести Воронеж 15 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Автомобиль, набитый мясом без документов и клейм, остановили в Кантемировском районе. Почти тонну санкционного украинского сала задержали на границе с Воронежской областью. Автомобиль, набитый мясом без документов и клейм, остановили пограничники в Кантемировском районе. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Откуда, куда и для кого предназначалась партия — неизвестно. Водителей УАЗа задержать не удалось.
По словам специалистов, шпик может быть хранилищем опасных инфекций, например, африканской чумы свиней. Часть продукции отправили на экспертизу. Остальное — сожгли на ветсанутильзаводе. Это не первый случай контрабанды с Украины. В начале мая в Воронежскую область пытались провести 11 тонн сала. — Установлено, что коробки были без маркировки, то есть, никаких ветеринарных сопроводительных документов вообще в наличии не представлялось. Нами были выписаны акты об изъятии данной продукции в соответствии с указом президента, а также об уничтожении данной продукции, — сообщил начальник отдела управления Россельхознадзора по Воронежской области Сергей Литвиненко.
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