Ещё
Гендиректор «КамАЗа» рассказал о новом поколении российских грузовиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гендиректор «КамАЗа» рассказал о новом поколении российских грузовиков 

360tv.ru 10 часов назад
Генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин рассказал о последних новинках предприятия. Разработчики готовятся представить беспилотный транспорт, который продемонстрируют во время ЧМ‐2018 по футболу, сообщил сайт телеканала «Звезда».
«У нас есть проект «Шаттл», это 12-местный пассажирский автомобиль. Он будет выполнять тестовые маршруты. После ЧМ-2018 мы намерены поставить его в Набережные Челны, в аэропорт «Бегишево», чтобы он обслуживал перевозку пассажиров», — рассказал Сергей Когогин. Он заявил, что из-за отсутствия в России нормативной базы, говорить о повсеместной эксплуатации автомобиля пока рано.
При участии концерна Daimler «КамАЗ» разработал грузовик премиум-класса. «Это автомобили серии 5490, которые мы относим к четвертому поколению. У них кабина сделана по лицензии Daimler, коробки, мосты», — добавил Сергей Когогин. Уже осенью российская компания представит модель пятого поколения и выпустит первую опытно-промышленную партию.
Автопарк ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области» пополнился единственным в России специализированным «КамАЗом». На приобретение грузовика власти региона выделили из бюджета 14 миллионов рублей.
360tv.ru: последние новости
Школьник сорвался с вышки сотовой связи в Приамурье Елизавета II подарила женившемуся внуку Jaguar Паводком размыло дорогу в Магаданской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему бензин в России всегда только дорожает398
Молодые мошенницы вернулись на дороги94
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП33
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля20
Назван средний возраст автомобиля в России
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение