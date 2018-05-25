Гендиректор «КамАЗа» рассказал о новом поколении российских грузовиков

«У нас есть проект «Шаттл», это 12-местный пассажирский автомобиль. Он будет выполнять тестовые маршруты. После ЧМ-2018 мы намерены поставить его в Набережные Челны, в аэропорт «Бегишево», чтобы он обслуживал перевозку пассажиров», — рассказал Сергей Когогин. Он заявил, что из-за отсутствия в России нормативной базы, говорить о повсеместной эксплуатации автомобиля пока рано.

При участии концерна Daimler «КамАЗ» разработал грузовик премиум-класса. «Это автомобили серии 5490, которые мы относим к четвертому поколению. У них кабина сделана по лицензии Daimler, коробки, мосты», — добавил Сергей Когогин. Уже осенью российская компания представит модель пятого поколения и выпустит первую опытно-промышленную партию.

Автопарк ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области» пополнился единственным в России специализированным «КамАЗом». На приобретение грузовика власти региона выделили из бюджета 14 миллионов рублей.