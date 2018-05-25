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КАМАЗ: будущее за блокчейном и смарт-контрактами
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КАМАЗ: будущее за блокчейном и смарт-контрактами 

BitCryptoNews 9 часов назад
Фото: BitCryptoNews
Руководитель Аналитической службы «КАМАЗ», Борис Морозов, считает, что только блокчейн сможет обеспечить безопасную работу беспилотных автомобилей, а за смарт-контрактами будущее купли-продажи техники.
В своем интервью BitCryptoNews, Борис Морозов, рассказал о том, что в КАМАЗе большое внимание уделяется применению инновационных ИТ-систем и считает блокчейн перспективными направлениями. Он говорит, что только эта технология сможет обеспечить высочайшие требования к безопасности коммуникаций между беспилотными автомобилями и инфраструктурой управления и контроля.
«До тех пор пока не появились квантовые компьютеры, блокчейн — самое перспективное решение для обеспечения безопасности передачи данных и предотвращения несанкционированных вмешательств в разных областях IoT (промышленный интернет вещей, автономные роботы, дополненная реальность в производстве и сервисе)» — утверждает Борис Морозов.
По его мнению, смарт-контракты — будущее для купли-продажи, аренды такой инновационной продукции, как грузовой автомобиль, а их основными преимуществами являются автоматическая передача собственности «по цепочке», экономия средств и времени. При этом минимизируется влияние человеческого фактора.
Хотя Морозов положительно относится к криптовалюте и использования ее для расчетов на уровне государств, но считает, что без развитой инфраструктуры этот способ вряд ли сможет привлечь новых покупателей.
Напомним, что в 2020 году в Евразийском союзе будет введена криптовалюта.
текст: Иван Маличенко, фото: Shutterstock
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