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Модернизированный Ford Mustang получил дополнительные технологии и оборудование
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Модернизированный Ford Mustang получил дополнительные технологии и оборудование 

Auto.Today 9 часов назад
Фото: Auto.Today
Американский производитель предоставляет клиентам обновленный вариант спортивного Ford Mustang, включающий новую систему Active Valve Performance Exhaust, позволяющую регулировать интенсивность звучания выхлопной системы, доступную как на 2,3-литровом агрегате EcoBoost, так и 5,0-литровом V8. К ней присоединяется технология Rev-matching от Bullitt, премиальная аудиосистема B&O PLAY с двенадцатью динамками, а также новые варианты окраса кузова: Velocity Blue и Need for Green.
«Непрерывное совершенствование и инновации были огромной частью успеха Mustang за последние 54 года, в который входят 35 000 счастливых клиентов в Европе с момента первого выхода в продажу по всему региону в 2015 году», — заявил Роланд де Ваард, вице-президент Ford of Europe по маркетингу. «Наши последние обновления, в том числе революционная технология настраиваемого спортивного выхлопа и высококачественная аудиосистема B&O PLAY мощностью 1000 Вт, придают еще больше характера и привлекательности для поклонников этого знакового автомобиля». Система Active Valve Performance Exhaust предоставляет водителям целый список режимов: Normal, Sport, Track, Snow/Wet, Drag Strip, My Mode. Что не мало важно, её можно будет запрограммировать таким образом, чтобы ограничить шум выхлопов в определенное время суток. В это же время новая аудиосистема обеспечивает невероятное звучание и равномерное распределение звука по всей кабине.
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