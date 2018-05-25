В Петербурге построят заводы чугунного литья и двигателей для АЭС 

В Петербурге планируют строительство нескольких заводов по производству компонентов для среднеоборотных двигателей и чугунного литья.
В Петербурге планируют строительство нескольких заводов по производству компонентов для среднеоборотных двигателей.
Эти двигатели используют для систем безопасности АЭС, а также в судостроении. Кроме того, возможно строительство заводов по производству чугунного литья — это предусматривается соглашением, котороые сегодня врамках ПЭФ подписали Смольный и «Санкт-Петербургский завод дизельных запчастей».
Объем инвестиций в реализаию проекта превышает 8,1 млрд руб.
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