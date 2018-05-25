Янтарный Gelandewagen представил Mercedes на ПМЭФ

Mercedes представил необычную новинку на Петербургском международном экономическом форуме. Новую машину Mercedes‐Benz G‐Class G 63 AMG привезли в оболочке из 45 тонн янтаря. О том, как придумали такую форму презентации, корреспонденту «360» рассказал генеральный директор «Мерседес‐Бенц Рус» Ян Мадея.

По его словам, задумка возникла, исходя из концепции самого автомобиля. Машины G-класса — это уникальный продукт, отметил Ян Мадея, поэтому было необходимо что-то уникальное, чтобы подчеркнуть особенность новинки Mercedes-Benz G-Class G 63 AMG.

«Возможно, вы помните фильм «Мир юрского периода»: сразу возникает в голове картина — насекомые, замурованные в янтарь на тысячи лет. Эта же история скрывается и за кубом. Он является отражением вечной уникальности. Можно сказать, что это произведение искусства».

По словам генерального директора компании, на создание куба из янтаря ушло около 40 дней.

«Машина помещалась в стеклянный куб, и слой за слоем в течение 35 дней покрывалась янтарем. Это — 45 тонн камня. Я бы назвал эту задумку сумасшедшей. Этот куб был представлен на мировой премьере автомобиля в Детройте. Теперь мы представляем его и в России, на нашем втором рынке. Только представьте: 45 тонн — из Германии в Детройт, из Детройта в Санкт-Петербург. То, что мы представили этот куб в России, я думаю, это очень эксклюзивно», — подчеркнул Мадея.