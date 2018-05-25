Ещё
Янтарный Gelandewagen представил Mercedes на ПМЭФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Янтарный Gelandewagen представил Mercedes на ПМЭФ 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Mercedes представил необычную новинку на Петербургском международном экономическом форуме. Новую машину Mercedes‐Benz G‐Class G 63 AMG привезли в оболочке из 45 тонн янтаря. О том, как придумали такую форму презентации, корреспонденту «360» рассказал генеральный директор «Мерседес‐Бенц Рус» Ян Мадея.
По его словам, задумка возникла, исходя из концепции самого автомобиля. Машины G-класса — это уникальный продукт, отметил Ян Мадея, поэтому было необходимо что-то уникальное, чтобы подчеркнуть особенность новинки Mercedes-Benz G-Class G 63 AMG.
«Возможно, вы помните фильм «Мир юрского периода»: сразу возникает в голове картина — насекомые, замурованные в янтарь на тысячи лет. Эта же история скрывается и за кубом. Он является отражением вечной уникальности. Можно сказать, что это произведение искусства».
По словам генерального директора компании, на создание куба из янтаря ушло около 40 дней.
«Машина помещалась в стеклянный куб, и слой за слоем в течение 35 дней покрывалась янтарем. Это — 45 тонн камня. Я бы назвал эту задумку сумасшедшей. Этот куб был представлен на мировой премьере автомобиля в Детройте. Теперь мы представляем его и в России, на нашем втором рынке. Только представьте: 45 тонн — из Германии в Детройт, из Детройта в Санкт-Петербург. То, что мы представили этот куб в России, я думаю, это очень эксклюзивно», — подчеркнул Мадея.
360tv.ru: последние новости
Школьник сорвался с вышки сотовой связи в Приамурье Гендиректор «КамАЗа» рассказал о новом поколении российских грузовиков Эскалатор зажал руку девочки в Астане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему бензин в России всегда только дорожает398
Молодые мошенницы вернулись на дороги94
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП33
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля20
Назван средний возраст автомобиля в России
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение