В Петербурге построят импортозамещающий завод дизельных двигателей

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор Санкт-Петербургского завода дизельных запчастей Валерий Колмаков подписали соглашение о создании импортозамещающего производства среднеоборотных дизельных двигателей и их компонентов.

Как сообщила пресс-служба правительства Петербурга, объем инвестиций в проект составит более 8 млрд рублей. По планам, завод должен начать работать до 2027 года.

«Строительство завода имеет стратегически важное значение для отечественного судостроения. Город окажет всю необходимую поддержку этому начинанию», — сказал Георгий Полтавченко.

Губернатор напомнил, что судостроение — одна из ключевых отраслей петербургской промышленности. Реализация проекта позволит повысить уровень конкурентоспособности в этой важной отрасли, преодолеть зависимость от импортных поставок.