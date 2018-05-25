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В Петербурге построят импортозамещающий завод дизельных двигателей
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В Петербурге построят импортозамещающий завод дизельных двигателей 

АСН-Инфо 8 часов назад
Фото: АСН-Инфо
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор Санкт-Петербургского завода дизельных запчастей Валерий Колмаков подписали соглашение о создании импортозамещающего производства среднеоборотных дизельных двигателей и их компонентов.
Как сообщила пресс-служба правительства Петербурга, объем инвестиций в проект составит более 8 млрд рублей. По планам, завод должен начать работать до 2027 года.
«Строительство завода имеет стратегически важное значение для отечественного судостроения. Город окажет всю необходимую поддержку этому начинанию», — сказал Георгий Полтавченко.
Губернатор напомнил, что судостроение — одна из ключевых отраслей петербургской промышленности. Реализация проекта позволит повысить уровень конкурентоспособности в этой важной отрасли, преодолеть зависимость от импортных поставок.
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