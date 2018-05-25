Грандиозную стройку объезда на М4 в районе Лосево показали в деталях

Уже в понедельник проезд по трассе М4 Дон станет дороже. С 28 мая по 30 сентября будут действовать сезонные тарифы. Экономным водителям нужно уехать из Воронежа в сторону юга за выходные, с понедельника сделать это будет дороже. В основном изменения коснутся водителей легковушек. Кстати, для владельцев транспондеров цена останется неизменной. Тем временем в Воронежской области продолжают строить новый участок — в обход Лосево и Павловска. Трассу, которую ждут все любители отечественных курортов, сейчас возводят круглые сутки 800 человек и 2 сотни единиц техники. 800 метров покрытия в сутки — работы не прекращаются даже ночью. Щебеночно-мастичный асфальтобетон высокой прочности. Такой же укладывали на Крымском мосту. Асфальт уже можно увидеть на 25 километрах пути. Правда, ездят по такому пока только катки. Это основание трассы — первый из трех слоев будущей дороги, толщиной 12 сантиметров. По сути, именно от них зависит качество и долговечность всей трассы.

Начальник асфальтоукладочного комплекса Евгений Просветов раскрыл один секрет качества: — При устройстве верхнего слоя асфальтобетонного основания движение асфальтоукладчиков осуществляется за счет роботизированной системы нивелирования. Это позволяет нам достигать идеальных высотных отметок, которые заложены проектом. Три района Воронежской области, 85 километров пути. Будущая дорога пересекает луга, леса и водоемы. Живописный маршрут, приятный глазу — строителям, напротив, добавляет забот. На пути будущей трассы — чернозем, песок, известняк и ил. Трасса по современным требованиям не должна резко уходить в гору или спускаться. Для этого дорожники строят насыпи, местами их высота составляет десятки метров. Кажется, что земля уходит из под-ног — так строители вбивают в землю полторы тысячи свай. Иначе илистый грунт просто просядет под тяжестью машин.

Рядом — мост над рекой Осередь, он второй по сложности на будущей трассе. 250 метров сооружения строят с опережающими темпами. Хотя работы из-за разлива реки в этом году тут начали лишь в мае. — На сегодняшний день производится монтаж мостового полотна. Планируется сдача объекта к середине июля 2018 года. Если все сложится удачно, хорошо, а мы работаем с опережением, то в срок данный объект построим — оптимистично заявляет главный инженер строительной компании Евгений Наумов . На пути трассы всего будет 37 сооружений, часть реконструируют, другие возведут с нуля. Работы тормозят лишь коммуникации, которые попадают на маршрут строительства дороги. — В одном случае это линии МРСК — Центра — Воронежэнерго. Во втором случае это переустройство кабелей связи управления перспективных технологий. И с той, и с той организацией в настоящий момент мы еще придем к консенсусу. Не согласовывают, не утверждают они нам рабочую документацию для дальнейшего производства работ на объекте — не жалуется, а сообщает о рабочих моментах руководитель проекта Сергей Титов