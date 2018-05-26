В Калуге будут выпускать таинственный кроссовер от Volkswagen

В рамках международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил журналистам интригующую новость.

По словам чиновника, в его регионе будет дан старт выпуска автоновинки от Volkswagen . Причем Артамонов акцентировал внимание на том, что автомодель будет наиболее популярном нынче сегменте.

Губернатор сказал, мол не в праве раскрывать всех подробностей. Но тут итак уже все понятно.

Ведь на самом пике популярности в России находятся автомодели сегмента-SUV. А вот, что касательно конкретной автомодели, то по мнению автоэкспертов это вполне себе может оказаться тот таинственный Volkswagen Tharu.

Также губернатор Артамонов сообщил, что новые автомодели от именитых автобрендов Peugeot Citroen планируется выпускать на калужских автопредприятиях.