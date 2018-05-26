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В Калуге будут выпускать таинственный кроссовер от Volkswagen
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В Калуге будут выпускать таинственный кроссовер от Volkswagen 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В рамках международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил журналистам интригующую новость.
По словам чиновника, в его регионе будет дан старт выпуска автоновинки от Volkswagen. Причем Артамонов акцентировал внимание на том, что автомодель будет наиболее популярном нынче сегменте.
Губернатор сказал, мол не в праве раскрывать всех подробностей. Но тут итак уже все понятно.
Ведь на самом пике популярности в России находятся автомодели сегмента-SUV. А вот, что касательно конкретной автомодели, то по мнению автоэкспертов это вполне себе может оказаться тот таинственный Volkswagen Tharu.
Также губернатор Артамонов сообщил, что новые автомодели от именитых автобрендов Peugeot и Citroen планируется выпускать на калужских автопредприятиях.
По словам чиновника, автокомпания Mitsubishi планирует начать производство Pajero Sport. Проявляли интерес к региону и в автокомпании Volvo.
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